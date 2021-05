Na rustige start komt De Loods 16 los: ‘Wie eens kwam, komt vanzelf terug’

,,Nu het meer bekendheid krijgt, zie je de jeugd er steeds meer gebruik van maken. En: wie eens kwam, komt vanzelf terug”, is wethouder Robin van der Helm optimistisch. Het idee om zeecontainers te plaatsen in de voormalige fabriekshal van de ter ziele gegane school- en stadionmeubelproducent Galvanitas in Oosterhout kwam uit zijn koker.

Even heeft hij tijd voor een praatje in één van de containers met een groepje studenten van Avans Hogeschool in Breda. Ook voor hen is De Loods 16 een uitkomst. ,,Het is voor het eerst dit jaar dat we fysiek les hebben”, zeggen de derdejaars studenten Social Work. Via hun docente Van Boxtel werden de studentes naar de hang-out in Oosterhout-Zuid gelokt. En het smaakt naar meer, volgens hen.

Bruisende plek in de Baronie

Met de ontwikkeling van het stadsstrand, de Houthallen en MOYA, het museum dat langzaam vorm krijgt in de op vliegtuighangars gelijkende hallen, moet het voormalige Galvanitasterrein een bruisende plek in de Baronie worden. Want alleen voor Oosterhout is het plan eigenlijk te klein.

Aan een enorm lange tafel in het voorste gedeelde van Loods16 vonden een aantal ambtenaren op deze middag een werkplek. Ferdy Naafs is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de werkplekken en het gebruik ervan. ,,Samen met Jongeren Panel Oosterhout, mijn collega’s van Jong, de facilitaire dienst en het sportbedrijf zorgen we voor de PR en dat het hier toonbaar en open is. De jeugd aanspreken laten we aan de scholen en het onderwijsveld over. En het liefst zien wij dat ouders hun kinderen thuis vanachter hun laptop vandaan halen en ze hier afzetten. Dan komt de studerende jeugd nog eens buiten.”

Als straks de zomervakantie aanbreekt, zullen de ruimtes wellicht ook voor een groter publiek dan enkel studerende jongeren toegankelijk kunnen worden. Als het aan Naafs en Van der Helm ligt, wordt er dan ook gelijk gekeken of de exploitatie naar een breder plan kan worden getrokken. Misschien wel naar zeven dagen per week.