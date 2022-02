Na miljoenenprojecten is het geld op: nieuwe sporthal in Gilze en Rijen is de dupe

Dat in Gilze en Rijen net in deze periode veel projecten tot een afronding komen kost de gemeente een hoop extra. Bouwmateriaal en personeel zijn duurder, vertraging kost geld. In de laatste raadsvergadering was een meerderheid van Kern'75, PvdA, D66 en GGR voor algehele nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes. Opmerkelijk was dat coalitiepartij Kern’75 met de drie oppositiefracties meestemde, tegen het advies van de eigen wethouder Aletta van der Veen in.