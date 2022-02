Na meer dan 60 jaar sluiten ‘meneer en mevrouw EMSI’ de deur: ‘Drukwerk is onze kracht gebleven’

Clubbladen, nieuwsbrieven en carnavalskranten. Onder andere heel wat verenigingsdrukwerk passeerde de afgelopen decennia de drukpersen. ,,Verenigingen zijn voor ons altijd heel belangrijk geweest. Op een gegeven moment drukten we de carnavalskranten van wel dertien plaatsen; de Madese carnavalskrant hebben we zelfs al zo’n zestig jaar mogen maken”, zegt Harry.

Het stel vindt het belangrijk om betrokken te zijn in het verenigingsleven en is dan ook een bekende sponsor. Wilma: ,,We worden ook wel meneer en mevrouw EMSI genoemd. We vinden service belangrijker dan alleen maar verdienen. Het tussen de klanten zijn, met ze meedenken. Zo zijn we opgevoed.”

Quote Als kind moesten we regelmatig meehelpen in de zaak. Ik kan me de avonden wel herinneren dat we langs de tafel boekjes in elkaar aan het vouwen waren

Het aller-begin, in 1953, is er zelfs door een vereniging. Tijdens de watersnoodramp had de Madese Duivenclub, waar vader Gouverneur secretaris was, geen drukker meer. ,,Made had geen last van overstromingen, dus werd het blad hier gestencild. Mijn vader deed dat naast zijn gewone baan, in de huiskamer” herinnert Harry zich.

In 1959 werd de Eerste Madese Stencil Inrichting officieel om zich in 1964 uiteindelijk aan Den Deel te vestigen. Hier werd de drukkerij uitgebreid met kantoorvakhandel. Ook was er inmiddels een nieuwe Amerikaanse druktechniek: offset.

Harry: ,,Dat was toen uniek in Nederland. Als kind moesten we regelmatig meehelpen in de zaak. Ik kan me de avonden wel herinneren dat we langs de tafel boekjes in elkaar aan het vouwen waren.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Wilma en Harry Gouverneur sluiten op 5 maart de Emsi-winkel in Made. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Een familiezaak is het altijd gebleven. Samen met zijn broer Piet en diens vrouw Annet, Harry en Wilma EMSI later deel in het bedrijf. ‘Illustrator’ Piet op Den Deel, ‘computerkenner’ Harry de drukkerij in de Dreef. ,,Vooral drukwerk is onze kracht gebleven. Klanten van wie je vroeger het geboortekaartje maakte, komen weer terug om de geboortekaartjes van hún kinderen te laten maken. Dat maakt ons werk zo persoonlijk.”

Afbouwen

Sinds broer Piet in 2008 met pensioen ging en de drukkerij samenging met een bedrijf in Weert, staan Wilma en Harry aan het roer. Nu ook hun pensioenleeftijd daar is, willen ze rustiger aan gaan doen.

De webshop blijft nog online voor de zakelijke klanten en ook die verenigingen houden een speciaal plekje in hun hart. ,,We willen tussen de mensen blijven, verenigingen niet zomaar in de steek laten. We blijven sommige dingen verrichten als het nodig is en kan en bouwen zo langzaam af.”