Na het plots overlijden van Nelly de Vetter (1941-2001) miste haar echtgenoot Pieter (1920-2002) haar zo

Het was gezellig vroeger in het Oosterhoutse gezin De Vetter. Jolanda heeft nog een twee jaar oudere broer en een zusje dat vier jaar jonger is. Als Jolanda elf jaar is, wordt haar moeder Nelly opgenomen in het ziekenhuis vanwege overspannenheid. Zes weken later is ze weer thuis. Dan duurt het nog twee jaar voordat Nelly de diagnose manisch-depressief krijgt.