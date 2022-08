Na drugs op schoolplein, versnelt Drimmelen onderzoek naar cameratoezicht

Bio-keur­merk: ja of nee? ‘Klanten weten hoe de dieren hier leven en dat maakt een keurmerk minder relevant’

Groen boeren, met oog voor dierenwelzijn en de natuur. Zowel consument als ondernemer lijken er steeds meer voor open te staan. Toch is de overstap van ‘reguliere’ landbouw en veeteelt naar biologisch produceren geen makkelijke taak. We spraken ondernemers en vroegen hen waarom ze wel of niet kiezen voor een bio-keurmerk.

