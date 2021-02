Na drie jaar weer schaatsen op de ijsbaan in Lage Zwaluwe

Cor Hoevenaar zit in vorstverlet. Om nou te zeggen dat de bouwvakker er vrijdag er letterlijk warmpjes bijzat, nee. Rond een uur of tien zat hij op de borstelmachine om schaatsminnend Hooge en Lage Zwaluwe een fraaie ijsvloer aan te bieden. Aan de Amerweg waaide hij bijna uit zijn broek, zo koud was het. Maar, zo hield hij zich voor, over een paar uur zal ik genieten omdat een ander geniet.

Plezier aan het bevroren water beleeft Casper van Dongen (10) op zijn eigen manier, met behulp van een schaatsrekje. Drie jaar geleden stond de knul voor het laatst op het ijs, lijf en leden hebben de slag nog niet in zich opgeslagen. Zijn moeder kijkt aan de kant toe, noren aan de voeten.

“Casper heeft er plezier in, ik ook. Of ik vanavond ga? Ik denk het niet, dan begint het huiscarnaval.” Ondertussen maakt Casper slagen op het ijs, zonder enige hulp. Wat wankel, maar het lukt. Kortom, die komt er wel.

Komt er nog wel een winter? En als dat zo is, wat is er dan in tijden van corona mogelijk? Op die vragen had het bestuur van de Koninklijke IJsclub Lage Zwaluwe en omstreken al in november een antwoord geformuleerd: “Dit wordt een verloren jaar.”

Maar dat is anders gelopen. “We hadden geen vergunningen aangevraagd”, zegt penningmeester Marsja Dubbelman. “Gelukkig dacht de gemeente met ons mee, konden we toch opengaan.”

Wat het wel zo makkelijk maakte: de meeste vergunningen zouden toch niet worden verstrekt. Dubbelman: “Horeca, dus koek en zopie, mocht niet. Dan zouden te veel mensen samenkomen. Ook mocht er geen muziek worden gespeeld.” En alleen leden kregen toegang. “Gisteren, toen we opengingen, hebben verschillende mensen zich aangemeld. Is er een keer ijs, willen ze erbij zijn. Al is het een stuk soberder.” Mooie bijkomstigheid: er komt toch nog wat geld in het laatje.

Om het virus zo veel mogelijk uit te bannen zijn er tijdsloten ingesteld, zegt secretaris Thera Hanse. “We hebben er drie. Vandaag, tot half vier, mogen kinderen tot en met tien jaar met één ouder schaatsen. Daarna de jeugd tot en met zeventien jaar. Na halfzeven de volwassenen, die moeten anderhalve meter afstand houden. Bij het wisselen is het zó ingericht dat mensen elkaar niet kruisen.”

Zelf schaatsen? Komt niks van terecht. Dubbelman: “Het is te druk, je moet veel in de gaten houden. Trouwens, ik heb geen schaatsen meer.” Hanse: “Gisteravond één rondje gereden. Daarna naar het ziekenhuis gegaan: er was iemand ongelukkig onderuit gegaan.”