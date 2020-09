Na dertig jaar is de buurtbusrelatie van Walther en Rietje voorbij: ‘Ik heb er tranen om gelaten’

Legionella in douches zwembad en sporthal Den Butter in Rijen

28 augustus RIJEN - In de douches van sporthal en zwembad Den Butter in Rijen is de legionellabacterie aangetroffen. Volgens woordvoerder Daniël Ossenblok van Optisport bleek een sensor stuk te zijn. ,,Zeer vervelend. Er is niemand besmet geraakt. Als het goed is mogen de douches over anderhalve week weer open.”