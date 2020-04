Na derde verkeersdode in twee jaar aanpassingen aan tunneltje: ‘Ik wil benadrukken, ga er niet in!’

Oosterhout houdt parkeer­plaat­sen rond bossen op slot

16:16 OOSTERHOUT - De parkeerplaatsen rond de bossen in Oosterhout blijven dicht. Dat heeft de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer besloten. Alleen de parkeerterreinen aan de Ketenbaan en Veekestraat zijn open. De bedoeling is om drukte in de bosgebieden te voorkomen.