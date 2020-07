Na de rode kaart nu krokodillentranen in raad van Geertruidenberg

Toch kwam de gemeenteraad van Geertruidenberg maandagavond weer bijeen. Voorafgaand aan de raadsvergadering ging de burgemeester met de fractieleiders in gesprek over hun werkwijze en toekomst. ,,Ik heb echter niet de illusie dat we alles wat afgelopen donderdag is gebeurd, in een uurtje kunnen rechtbreien", zegt burgemeester Marian Witte.

Mirjam de Groot, raadslid namens Morgen!, was als enige fractieleider niet van de partij. Een uur later was ze wel bij de raadsvergadering aanwezig. ,,In het zomerreces ga ik mij beraden op mijn positie in de raad en de partij", zegt ze.

Motie van wantrouwen

Donderdag werd ze namelijk onaangenaam verrast door de motie van wantrouwen voor Van Vugt. Ook het logo van haar partij stond daaronder, waardoor onterecht werd aangenomen dat alle raadsleden van Morgen! daarmee instemden. De Groot zag de motie echter niet zitten. ,,Ik vond het te zwaar. Ik heb uitgebreid met Van Vugt gesproken over zijn uitspraken over de coronamaatregelen als bestuurder en ik vond zijn knieval voldoende."

Dat De Groot de motie niet steunde, was echter niet duidelijk. Daardoor leek het erop dat een meerderheid van de raad geen vertrouwen meer had in wethouder Van Vugt, die daarop zijn ontslag indiende.

,,Er is een spelletje gespeeld", zegt raadslid Piet de Peuter van de Sociale Volkspartij (SVP), die de motie niet steunde. ,,Deze wethouder moest hoe dan ook weg. Er is een rode kaart uitgedeeld, terwijl er daarvoor nooit iets gebeurd is."

De partijen die de motie wel steunden geven aan de kwestie erg vervelend te vinden voor de persoon Van Vugt. Albert Smit, fractieleider van Van Vugts partij Keerpunt '74, is daarvan niet onder de indruk: ,,Krokodillentranen."

Volledig scherm Burgemeester Marian Witte © MONIQUE AALDIJK