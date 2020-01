Na de hectiek terug in het ritme

Maar eerst moest er gebikkeld worden. Georganiseerd ook vooral. Hoe kunnen we naast onze volle werkweek alle extra klanten in deze tijd van het jaar plezieren? Zonder de boerderij tekort te doen. En ook de 'BV huishouden' moet blijven draaien. En die proefwerkweek van de kinderen en dat te lang uitgestelde verslag hebben aanmoediging nodig.

Drie weken vol hectiek. De kerstpakketten van bedrijf A moeten eerder klaar zijn. Wie kan er nú naar de chocolatier rijden? Bedrijf B wil tien pakketten extra. Oké, maar diezelfde manden zijn op. O nee, dit zijn de verkeerde sappen. Bedrijf C had om die andere smaak gevraagd. Drie weken lang heerst er een andere drukte op ons erf. Extra mensen helpen mee met snijden, labelen, inpakken en bezorgen. Iedereen zet een tandje bij als blijkt dat alle pakketten voor bedrijf D weer open moeten om er nog een item aan toe te voegen. Onverstoorbaar gaat men door met vacumeren, kistjes zeulen, strikken maken, enzovoorts. Tijdens het bakske zetten we extra stoelen bij. De kantine vult zich met vrolijk gekakel. Hard werken kan ook gezellig zijn.

Drie weken lang is mijn inzet in de stal minimaal; 's morgens start ik mee op met melken en het voeren van de kalfjes. Dat is mijn taak, hoe druk ook. Ook de dieren die extra aandacht behoeven pak ik mee. 's Avonds is het stalwerk voor Erik, alleen bij twijfel op de kraamafdeling word ik gebeld. Of ik toch even kan komen kijken.