Na 80 jaar verkopen de broers Hermus hun molen: ‘spannend om zo afhankelijk te zijn van de wind’

Zonnepane­len Oosterhout­se brandweer­ka­zer­ne ‘uitver­kocht’

22 april OOSTERHOUT - Binnen een week is het zonnepanelenproject op de Oosterhoutse brandweerkazerne ‘uitverkocht‘. Oosterhout Nieuwe Energie realiseert daar 380 zonnepanelen en die zijn allemaal uitgegeven in 480 obligaties. ,,Het liep als de brandweer”, zo stelt Oosterhout Nieuwe Energie in een persverklaring.