Na 8 jaar is het zo ver: Oosterhout heeft een nieuwe rioolpersleiding

Pand café De Kloek in Oosterhout verkocht

13:13 OOSTERHOUT - Café De Kloek in Oosterhout is verkocht. Dat staat te lezen op de website van Biemans makelaardij in Oosterhout en wordt bevestigd door een woordvoerder van Biemans. Het is nog niet bekend wie de nieuwe eigenaar is en wat de plannen met het pand zijn.