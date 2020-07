Na 2,5 jaar wachten op antwoord zorgt ongeval op Aruba voor nog meer vertraging in Gilze en Rijen

poll 4000 euro boete van het café voor rekening van de gast? 'Dat gaat in Brabant nooit werken’

30 juli ,,Als ik mijn gasten zou vragen te betalen voor de coronaboete van 4000 euro, dan kan ik mijn zaak wel sluiten.” Woordvoerder van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en café-eigenaar Johan de Vos denkt dat ‘bourgondische Brabanders’ nooit een contract tekenen dat hen zou verplichten te betalen als ze zelf de fout in gaan in een café. Het Gelderse restaurant The Hangar besloot dit vrijdag wel: een dure boete komt voor rekening van de overtreders.