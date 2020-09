Na 118 jaar vertrekt ‘de smid met de knipoog’ uit Drimmelen

,,Eindelijk gaan we verhuizen”, vertelt eigenaar Ad van Iersel. Toch heeft hij er dubbele gevoelens bij. ,,Ik vind het persoonlijk wel jammer dat we uit Made vertrekken, maar voor het bedrijf is deze verhuizing naar Breda noodzakelijk.”

Het verhaal van Van Iersel begint in 1903 wanneer overgrootvader Josephus Adrianus van Iersel van Moerdijk naar Drimmelen verhuist om daar de smederij van zijn oom over te nemen.

Enkele jaren later staat Josephus in het dorp bekend als ‘de smid met de knipoog’. Van Iersel: ,,Met een aggregaat leverde hij tussen vijf uur ‘s ochtends en tien uur ‘s avonds stroom aan het dorp. Om kwart voor tien ‘s avonds ging dan een moment de stroom eraf, zodat de mensen wisten dat het tijd werd om de olielampen aan te steken. Dat was ‘de knipoog van de smid’.”

Midden in een woonwijk

Na de Tweede Wereldoorlog ziet Josephus’ zoon Adrianus wel brood in metalen stalramen voor boerderijen. Een goede inschatting, want de vraag naar metalen ramen groeide en zo ook het bedrijf.

Sinds de jaren zeventig is Van Iersel gevestigd in de Zijlbergsestraat, midden in een Madese woonwijk. ,,We zaten hier toen met twee andere bedrijven, maar al snel ging de Juinfabriek weg en werden er huizen op dat terrein gebouwd. Toen zaten we dus weer met ons bedrijf in een woonwijk.”

En dat was juist niet de bedoeling toen de burgemeester enkele jaren eerder had voorgesteld om van de kern Drimmelen te verhuizen naar het nieuwe industrieterrein van Made. ,,We kunnen hier niet meer uitbreiden en vrachtwagens die hier komen laden en lossen moeten zich door een woonwijk manoeuvreren en rijden zich soms klem.”

Zeventig medewerkers

Na jaren onderhandelen is het perceel inmiddels verkocht en wil projectontwikkelaar Van der Heijden er 85 woningen bouwen. Eerst moet echter het nieuwe pand van Van Iersel aan de Nieuwe Bredasebaan klaar zijn. Dat zal eind 2021 worden.

Ook de productie van stalen ramen die op een andere locatie in Made plaatsvindt en de showroom, momenteel in Oosterhout, verhuizen dan naar het nieuwe pand. Zo’n zeventig medewerkers krijgen er een nieuwe werkplek.

Van Iersel hoopt dat de nieuwe locatie hem ook jonger personeel oplevert. ,,In Breda zijn we zichtbaarder en beter bereikbaar. Nu zitten we wat verstopt in de woonwijk en denken jonge vakmensen niet zo snel aan ons bedrijf. Wij hebben echter graag hun dynamiek en vaardigheden in onze teams.”