Mysterieuze monoliet duikt nu ook op in Oosterhout

Spraakma­ken­de bewegende kerstboom uit Breda betovert nu Oosterhout

7:00 BREDA/OOSTERHOUT – De veelbesproken bewegende kerstboom van Betoverend Breda staat dit jaar op de Markt in Oosterhout. Breda trok flink wat geld uit voor de huur van elf meter hoge boom, en betaalt door eerder gemaakte afspraken ook nu nog mee aan de boom. ‘Het was kiezen: of stof vangen in de opslag of een andere stad er gelukkig mee maken.’