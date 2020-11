Muzikale therapie verhoogt de levenskwaliteit

RIJEN - Muziek als therapeutisch middel om emoties te uiten en zelfvertrouwen te stimuleren. Muziekschool Plus in Rijen haakte in op een behoefte, ontwikkelde een zorgpakket en sloeg de handen ineen met zorginstellingen en gemeenten voor een proef van een jaar.

Plezier

,,De nadruk van een muziekles ligt op het cognitieve vermogen, samenwerking en emotie", zegt Wilma van der Draaij, eigenaresse van Muziekschool Plus en bedenker van het muzikale zorgpakket. ,,Als een cliënt na verloop van tijd lekkerder in zijn vel zit, meer plezier ervaart en er duidelijk progressie is, dan is het wat mij betreft geslaagd.”

Regelmatige feedback vanuit de zorginstelling is volgens haar een must om ervoor te zorgen dat de lessen goed op de rest van het zorgpakket aansluiten. Blijvende onrust bij een cliënt en/of het ontbreken van een klik is reden voor Van der Draaij om de lessen te stoppen.

Ambities

Muziekschool Plus vierde afgelopen jaar zijn 20-jarig jubileum. De eigenaresse heeft nooit onder stoelen of banken gestoken ambities te hebben voor de zorg om met behulp van muziekinstrumenten in te spelen op problemen van patiënten. Daarbij valt te denken aan een verkeerde vingermotoriek, autisme of dementie. Het project focust zich voor nu op kinderen en jongvolwassenen om de doelgroep later uit te breiden met dementerenden en patiënten met de ziekte van Parkinson.

Quote Zo had ik ooit een cliënt, die door de lessen ondanks leukemie weer zin in het leven kreeg Wilma van der Draaij, Muziekschool Plus

Waar Van der Draaij het verschil maakt? ,,Ik ga dieper in op de muziek, leer cliënten actiever zijn en een instrument spelen, al is het maar een tamboerijn. Zo had ik ooit een cliënt, die door de lessen beter ging lopen, meer ging eten en ondanks leukemie weer zin in het leven kreeg.”

Emoties

De in Rijen gevestigde Zintri Zorggroep verwacht dat integrale gezondheidszorg steeds belangrijker wordt en is enthousiast over de door Van der Draaij gekozen invalshoek: ,,Verbale communicatie met een cliënt alleen is niet genoeg: Muziekschool Plus biedt meerwaarde, zeker voor kinderen. Van der Draaij weet toegang te krijgen tot emoties die er door middel van creativiteit uit komen”, aldus Sonny de Nijs, directeur Zintri. Volgens haar is de proef geslaagd als de levenskwaliteit van een cliënt door de muzikale interventie is toegenomen.

Steun

De gemeente Gilze en Rijen steunt het unieke project om zo te onderzoeken of muzieklessen in aanvulling op een jeugdhulp- of Wmo-begeleidingstraject tot betere en of snellere resultaten. ,,We kijken of muziekschool en zorgaanbieder elkaar versterken, wat dat oplevert en wat daarvoor nodig is", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Muziekschool Plus heeft inmiddels contact gelegd met andere zorginstellingen en buurtgemeenten om muzieklessen ook daar onderdeel te maken van het zorgpakket.