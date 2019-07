Muzikale duizendpoot Harrie Muskens uit Raamsdonk overleden

Uit handen van bisschop Liesen werd Muskens in de Antoniuskathedraal in Breda geridderd in de Orde van Sint Silvester. De Orde van Sint Silvester wordt verleend aan personen die zich in diocesaan of regionaal verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en kerk.

Muskens, een broer van oud-bisschop Tiny Muskens, had grote verdiensten in het bisdom Breda en daarbuiten op het gebied van jeugd en (kerk-)muziek. Naast dat hij van 1994 tot 2014 dirigent van het koor van de H. Lambertuskerk in Etten-Leur was, was een van zijn grootste verdiensten op landelijk (en internationaal) vlak de oprichting van de Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek.

Veelzijdig

Daarbuiten ijverde hij voor meer muziek en in het bijzonder zingen op school. „Taal en rekenen zijn hartstikke belangrijk, maar er zijn ook andere dingen die je moet leren en die ervoor zorgen dat je later gelukkig bent”, sprak hij nog in 2016. Muskens gold als een vraagbaak voor dirigenten en leerkrachten.

Muskens was directeur van de muziekschool, stond in de jaren 60 aan de wieg van oratoriumvereniging Cantate Corde, was in de jaren 70 onder meer gemeenteraadslid in Raamsdonk en in 1985 initiatiefnemer tot de oprichting van schuttersgilde Sint Bavo.