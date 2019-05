Muzikaal sprookje in de May voor honderdste verjaardag St. Caecilia

Kabaal

De optocht brengt steeds meer geluid voort, want heel wat deelnemers hebben materiaal bij zich waarmee herrie kan worden gemaakt. Onder meer pannendeksels, drumstokken en fluitjes zorgen voor flink wat kabaal. Ook Vince de Meijer (4) loopt mee in de stoet. Met zijn mondharmonica probeert hij zoveel mogelijk geluid te maken. ,,Ik houd wel van muziek, maar niet van herrie”, vertelt hij.

Vince is echter niet van plan om op muziekles te gaan en zo in de voetsporen van zijn moeder Stefanie te treden. ,,Ik heb een jaar of tien dwarsfluit gespeeld, maar ik weet niet of ik dat nu nog kan”, lacht ze. Ze is benieuwd naar de show. ,,Want onze buurmeisjes Erin en Jillian spelen mee.”