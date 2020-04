Muzikaal hart onder de riem voor personeel en bewoners Kloosterhoeve: ‘Kippenvelmoment’

Het is een warm onthaal door de patienten en de verzorgenden van het Huntingtoncentrum wanneer zeven knalgele bergingswagens met zwaailichten en een busje van de Jumbo toeterend het terrein op komen rijden.

"Als bergers zijn wij betrokken bij ongevallen. Wij hebben groot respect voor de mensen die in deze tijden van corona moeten zorgen en ook voor de patiënten die nu eenzaam zijn. Daarom willen we ze een hart onder de riem steken", zegt Caner.

Warm applaus

De mensen hebben vooral last van het geen contact hebben. Er zitten ook heel wat jonge mensen hier die hun partner en jonge kinderen nu niet kunnen zien

Het is een welkom verzetje. Mensen dansen en klappen vrolijk mee en er vliegen zelfs een aantal kushandjes naar de initiatiefnemers. "Echt een kippenvelmoment", vertelt zorgmanager Karin Landa.

Want ondanks de warme zorg, is daar vooral de eenzaamheid bij de patiënten. “De mensen hebben vooral last van het geen contact hebben. Er zitten ook heel wat jonge mensen hier die hun partner en jonge kinderen nu niet kunnen zien", zegt ze.