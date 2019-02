Kartrekkers

Dat belooft Bert Wagemakers, voorzitter van Heemkring Molenheide en een van de kartrekkers van de vele activiteiten die in de loop van dit jaar het licht gaan zien. De projectgroep bestaat verder uit Kees Bijsterveldt (Gilze) en Ad Broeders en Wil Hermens, beiden van de Stichting Juin uit Rijen.

Website

Op de zeer informatieve speciaal opgezette website www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl is al heel veel te zien en lezen over het programma. Eerder was al bekend dat er een boek komt met verhalen over de oorlogstijd. Gilze en Rijen werd vanwege het door de Duitsers ingepikte vliegveld met grote regelmaat slachtoffer van geallieerde bommen die niet op de juiste plek terechtkwamen. Doden vielen al op de eerste dag dat de oorlog begon.

Muziekmakers

De bevrijding van de vier dorpen op 27 en 28 oktober in 1944 door de Polen en Engelsen was voor de bevolking dus een feest. Wagemakers is blij dat de vliegbasis meewerkt aan de festiviteiten. ,,We hebben een bijzondere band met vliegbasis Gilze-Rijen.” Het is alle hens aan dek voor de werkgroepen. Zo wordt dringend gezocht naar iedereen uit de gemeente die muziek maakt, optreedt of dans verzorgt. ,,We willen graag dat bands, harmonie, muziekgroepen samen muziek uit de bevrijdingstijd en de fifties spelen. Opgeven kan via info@75jaarvrijheidgilzerijen.nl”, zegt Wagemakers.

Documentaire

Dat zijn maar enkele activiteiten. Een bevrijdingslint van zeker honderd foto's op billboards die beelden van de mobilisatie tot de bevrijding laten zien wordt afwisselend in de vier kernen opgesteld. Eerder was al een documentaire aangekondigd. Die is begin oktober te zien op de avond dat ook het verhalenboek te koop wordt aangeboden. Verder zijn er enkele lezingen van onder anderen professor Wim Klinkert, verbonden aan de KMA en VU in Amsterdam.

Obstacle run