Museum de Roos gaat digitaal: ‘Alleen tekstbordjes is niet genoeg voor geschiedenis Geertruidenberg’

Rustig ‘coronavrij’ weekend in West-Bra­bant, mensen gaan eerder op stap in Breda

3 oktober BREDA / BERGEN OP ZOOM - Het tweede ‘coronavrije’ weekeinde is in West-Brabant rustig verlopen. In Breda is de drukte wel weer als vanouds laat burgemeester Paul Depla via een woordvoerder weten, die eveneens aangeeft dat mensen eerder dan vroeger al op stap gaan.