Murat K. vrijgesproken van liquidatie Tilburg en granaataanslag Oosterhout

TILBURG/AMSTERDAM - Murat K. is door de rechtbank vrijgesproken voor de moord op de 48-jarige Hakki Yesilkagit. De Tilburger werd op 23 juni 2006 doodgeschoten in de Tilburgse Mahlerstraat. Hij zat op dat moment in zijn auto, vlakbij zijn woning, en werd door zes kogels van dichtbij geraakt.

Er is geen bewijs dat K. op het moment van de liquidatie in de Mahlerstraat is geweest, stelt de rechter. Er liggen weliswaar belastende verklaringen tegen K., maar de rechtbank kan de betrouwbaarheid daarvan niet vaststellen.

Ze sprak K. ook vrij van een aanslag in 2006 met een handgranaat in Oosterhout. Daarbij raakte niemand gewond. Wel was er grote schade aan de woning, het ouderlijk huis van een man met wie K. ruzie had.

De uitspraak is een zware tegenvaller voor justitie. Die had 18 jaar cel geëist tegen K., wiens rechtszaak in de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam werd behandeld.

Willem Endstra

De politie stuitte tijdens haar onderzoek naar de moord op Yesilkagit op verdachten uit andere moordonderzoeken, onder meer die naar de liquidaties van Willem Endstra en crimineel John Mieremet. Vastgoedhandelaar Endstra werd in mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Mieremet werd in november 2005 doodgeschoten, in de Thaise badplaats Pattaya.

Criminelen Dino Soerel en Willem Holleeder worden door justitie gezien als opdrachtgevers voor de liquidaties.

Justitie gaat ervan uit dat de Rus Namik A. - die de schoten op Endstra zou hebben gelost - eveneens bij de moord op Yesilkagit betrokken was. Hij kreeg echter tijdens zijn voorlopige hechtenis een hersenbloeding en overleed in 2012.

Nieuwe verdachten

Onlangs werden twee nieuwe verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op Mieremet: de 38-jarige Özgur C. uit Alkmaar en Amsterdammer Jurmaine B. Justitie verdenkt hen ook van betrokkenheid bij de liquidatie van Yesilkagit.