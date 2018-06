Muizenplaag in kantine vliegbasis Gilze-Rijen, NVWA ontdekt ranzige toestanden in legerkantines

Het departement reageert op berichtgeving in het AD over ranzige toestanden in meerdere legerkantines, die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden onderzocht. De locatie op vliegbasis Gilze-Rijen is gesloten geweest omdat er een muizenplaag was. Er is inmiddels onderhoud gepleegd.