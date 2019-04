Mozaïeken Cambreur ‘waardevolle erfenis’

De mozaïeken dateren van 1964 en zijn van de hand van de Bossche kunstenaar Marius de Leeuw (1915-2000). Ranko Hamelinck van Heemkundekring De Heerlyckheit: ,,Dat is niet de eerste de beste kunstenaar. Hij won in 1947 de Prix de Rome voor zijn monumentale kunst. Het winnende ontwerp werd pas in 2005 uitgevoerd in glas-in-lood en hangt in het Koning Willem I College in Den Bosch.’’

Volgens Hamelick is het kunstwerk, dat in een muur van het Cambreur is ingemetseld, zeker voor Dongen waardevol. ,,De mozaïeken verwijzen naar de plaatselijke onderwijsgeschiedenis. Enerzijds was dit het katholieke meisjesonderwijs van de zusters Franciscanessen, dat bovenlokaal van betekenis was, en anderzijds de eerste plattelands-HBS van het land. Die heette in 1964 de John F. Kennedy HBS.’’

Tijdgeest

Het kunstwerk geeft volgens Hamelick de tijdgeest en de opvattingen over het onderwijs van die tijd goed weer. ,,Het is zonde als de werken door de sloop verloren zouden gaan. Er is geen inpassing in de nieuwbouw voorzien. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheden om de mozaïeken te behouden in de omgeving van de school.’’

De kring doet dit samen met de Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut (WMK). Ze doen gezamenlijk een oproep voor ideeën en ontwerpen voor herbestemming en herplaatsing van de kunstwerken. Die moeten voor 20 mei binnen zijn.