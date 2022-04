Motorrijder schuift bij aanrijding in Oosterhout meters over het wegdek

SDG Lokaal wil aanjager zijn van een gezonde toekomst: ‘Wereld schreeuwt om duurzaam­heid’

SDG Lokaal organiseerde donderdagavond zijn eerste evenement. Ruim honderd ondernemers bogen zich in De Houthallen over de vraag hoe zij samen de duurzame ontwikkelingsdoelen in de gemeente Oosterhout kunnen vormgeven.

22 april