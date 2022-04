Motorrijder rijdt van de weg en raakt gewond in Gilze

Van oude auto’s tot rommel­markt; Markt Geertrui­den­berg komt weer tot leven

GEERTRUIDENBERG - Het mag weer en het kan weer. Vanaf komende zondag is de Markt in Geertruidenberg het toneel voor diverse evenementen, van oude auto’s tot kofferbakverkopen. Of de Markt weer gaat leven, hangt vooral af van het weer. Maar live-artiesten zijn al geboekt.

