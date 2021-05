Motorrijder gewond bij aanrijding op A59: traumahelikopter opgeroepen en weg afgesloten

Van een heet avondje café tot een 30 km-zone, het sluipver­keer-dos­sier sudderde jarenlang

1 mei Het is een warme septemberavond in 2015 als het een drukte van belang is bij café Het Vermaak. In Raamsdonk broeit het. Het nabijgelegen knooppunt Hooipolder gaat op de schop, zo zijn de plannen. Alleen niet helemaal. Een deel van de verkeerslichten blijft. Net als het sluipverkeer en bijgevolg de overlast in de Langstraat-dorpen Raamsdonk en Waspik. ,,Dit pikken we niet”, is de tendens onder honderden bezoekers.