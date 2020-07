Motorrijder en fietser zwaargewond bij botsing in Dorst, traumahelikopter opgeroepen

‘Pop-upwinkels verwoesten winkelaan­bod in winkelcen­tra’

4 juli OOSTERHOUT – Strijden om te overleven. Winkeleigenaren hebben het zwaar in coronatijd. Als er dan ook nog pop-upwinkels in de buurt komen met dezelfde producten wordt het nóg pittiger volgens ondernemers. ‘Op lange termijn ook niet slim, want als wij weggaan, hou je niks over in het winkelcentrum.’