Motorrijder botst met man en vrouw op fiets in 's-Gravenmoer

langs de A59 Bij Martens is ondernemen doorzetten: ‘Als je drie keer je kop stoot moet je eens de achterkant van die muur bekijken’

31 augustus Het is nooit stil langs de A59. Er is volop bedrijvigheid van ondernemers, bewoners, passanten of toeristen. Een aantal van hen komt aan bod in deze serie. Vandaag: Koninklijke Martens.