Motorfietsen ingezegend in Made

Jubileum Solexo 1 op 70 Oosterhout: 'Het is nostalgie'

7 april OOSTERHOUT - Lange ritten rijden in lange leren jassen. Van terras naar terras, of naar Parijs en Monschau. Met een snelheid van zo'n 23 km per uur gaan de heren van Solexo 1 op 70 al 30 jaar samen op avontuur. Om het jubileum te vieren openden ze gisteren hun expositie in het Speelgoedmuseum.