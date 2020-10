Motief mysterieuze moordpoging in Raamsdonksveer onbekend, wel 8 jaar cel: ‘Waarom ik?’

De rechtbank in Breda acht bewezen dat de 32-jarige Dennis van der K. uit Breukelen de schutter was. Zijn DNA zat op een kogelhuls. Hij had de auto van zijn zus geleend. Die is vastgelegd door bewakingscamera’s nabij het huis van het slachtoffer.

En er waren meer belastende omstandigheden. Toch blijft het een uiterst vreemde zaak. Want het slachtoffer zegt geen idee te hebben wat het motief kan zijn geweest. Hij en de dader kennen elkaar niet. De officier van justitie eiste twee weken terug 12 jaar cel.

Kia Picanto

Was de nu veroordeelde Van der K. een ‘hitman’ met liquidatie-opdracht? Met welke achtergrond dan? Of was er sprake van een persoonsverwisseling? Maar dat is weer niet logisch omdat hij kennelijk wist dat het slachtoffer rondom dat tijdstip thuis zou komen.

En dan was het ook nog eens een knullige aanslag. Voor een liquidatie wordt over het algemeen geen pistool gebruikt. En de Kia Picanto van je zus lijkt ook niet de meest aannemelijke vluchtauto. Bovendien barst het nabij de plaats delict, de Academielaan, van de bewakingscamera’s.

Colt .45

Het slachtoffer kwam die zaterdagavond thuis van een bezoekje aan een vriend in Oosterhout. Als hij de sleutel in de voordeur steekt, snelt een onherkenbare figuur op hem af. Het is dan 00.12 uur.

Er wordt vijf, zes keer geschoten. De Verenaar vlucht bijtijds naar binnen. De politie vindt hulzen op de oprit. Groot kaliber, Colt .45. Op één ervan zit celmateriaal van de verdachte.

Auto geleend

Tijdens de strafzitting vertelde Van der K. dat hij die bewuste nacht van 6 op 7 september bij vrienden was, in een muziekstudio in Amsterdam. Hij viel in slaap. Toen hij veel later wakker werd, zou zijn auto enkele uren zijn ‘geleend’. De Kia Picanto van zijn zus, die op dat moment op vakantie was.

De rechtbank vindt zijn ‘alternatieve scenario’ uiterst ongeloofwaardig. Temeer daar hij na de schietpartij ook een afgeluisterd telefoongesprek voerde met zijn zus, waaruit daderkennis bleek. En op zijn telefoon stonden foto’s van het wapen dat waarschijnlijk bij de aanslag is gebruikt.

Het jonge slachtoffer is nog steeds zeer ontdaan en is voor de verwerking in behandeling bij een psycholoog. Hij worstelt met de prangende vraag: ,,Waarom ik?”