Moskeebestuur in Oosterhout wil verhuizing naar woonboulevard doorzetten

Ondanks een al maandenlange radiostilte werkt het bestuur van de Ahmet Yesevi-moskee in Oosterhout achter de schermen nog steeds aan een verhuizing naar een bedrijfspand in de buurt van de woonboulevard.

Het Turkse moskeebestuur voert momenteel gesprekken met bewoners en bedrijven in de directe nabijheid van Meerpaal 20, het beoogde leegstaande bedrijfspand voor de moskee. ,,Met veel mensen hebben we al gesproken over onze plannen. Een aantal afspraken staat nog. Eind van het jaar maken we de balans op’’, zegt woordvoerder Malik Onal van het moskeebestuur.

Het voeren van die gesprekken om draagvlak te krijgen voor een verhuizing van de moskee naar Meerpaal 20 was een eis van het gemeentebestuur van Oosterhout. ‘Zorg eerst maar eens dat je de buurt achter je krijgt voor je plannen’, kreeg het moskeebestuur te horen toen ze eerder dit jaar op het stadhuis een verzoek neerlegde om te mogen verhuizen. De moskee is nu nog aan de Klappijstraat gevestigd, maar de ruimte is daar te klein.

Parkeeroverlast

Draagvlak vergaren inde buurt voor de verhuizing lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want al snel nadat duidelijk werd dat moskee naar het bedrijventerrein wilde verhuizen, regende het protesten. Eigenaar Piet Moll van de woonboulevard voorop. Moll is fel gekant tegen een verhuizing omdat hij een enorme parkeeroverlast vreest door de moskeegangers. De actiegroep Rechts in Verzet hing al spandoeken bij het pand op met teksten als ‘geen moskee’ en ‘Oosterhout komt in verzet.’

‘Onwetendheid‘

Maar het Turkse moskeebestuur weigert de handdoek te gooien. Onal: ,,Wij willen onze plannen doorzetten, zeker. Sterker nog, ik heb het idee dat we met onze gesprekken die we tot nu toe met mensen en bedrijven uit de buurt hebben gevoerd, meer draagvlak voor onze plannen hebben kunnen creeëren. Veel weerstand komt voort uit onwetendheid.’’

Vrijdaggebed

Onal wijst op de vrees voor parkeeroverlast. ,,Mensen denken dat rond Meerpaal 20 straks op zaterdag en zondag niet meer geparkeerd kan worden vanwege moskeebezoek. Maar wat de mensen niet weten is dat het bij onze moskee alleen vrijdagmiddag tussen twaalf en twee uur druk is vanwege het vrijdaggebed. In het weekend is het juist rustig bij ons.’’

Sceptisch

Piet Moll reageert sceptisch op de woorden van Onal. ,,Zou veel weerstand zijn weggenomen door die gesprekken? Nou ik heb nog niemand hier in de buurt gesproken die opeens om zou zijn. ‘’ Moll zelf zegt niet met een vertegenwoordiger van het bestuur te hebben gesproken. ,,Waarom zou ik? Mijn standpunt is duidelijk. Wat mij betreft is dit een zaak tussen de moskee en de gemeente. Die zal uiteindelijk wel of niet een vergunning moeten afgeven.‘’

Het moskeebestuur wil na de jaarwisseling opnieuw met de gemeente Oosterhout om tafel om de bevindingen van de gevoerde gesprekken voor te leggen. Pas daarna zal de gemeente de aanvraag beoordelen en bezien of er een vergunning wordt afgegeven. Overigens sprak eerder dit jaar verantwoordelijk wethouder Marian Witte ook al met buurtbewoners van Meerpaal 20 over de mosskeeplannen.