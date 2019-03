Moskee Oosterhout dicht na schietincident Utrecht: ‘Genoodzaakt tijdelijk te sluiten’

updateOOSTERHOUT - De West-Brabantse moskeeën zijn extra waakzaam na de aanslag vandaag in Utrecht . De Almohisin moskee in Oosterhout heeft besloten om uit voorzorg de deuren te sluiten.

Dat zegt een woordvoerder van die moskee. De Samenwerkende Moskeebesturen West-Brabant en Zeeland hebben in een alert de moskeeën opgeroepen te sluiten. Verder raden ze de besturen van de gebedshuizen aan contact met de wijkagent op te nemen, ‘en liever het middaggebed thuis te bidden’. “Houdt de moskeebeveiliging hoog en blijf alert, samen met de plaatselijke politie”, zegt Moussa Aynaou, veiligheidsadviseur van de SMBZ.

Moskeebestuur

De Arrahman-moskee in Breda heeft vanochtend, snel na de gebeurtenissen in Utrecht, bezoek gehad van twee agenten, meldt voorzitter Mohammed el Talabi van het moskeebestuur. “Ze houden een oogje in het zeil. We zijn overigens niet van plan om dicht te gaan. Wel houden we de poort en de deur op slot en laten we pas iemand binnen als we weten wie het is.”

Bestuurslid Abdel Hafid Bouchlaghmi voegt er aan toe de moskee sinds de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch al waakzamer is. “Bij het middaggebed controleren we goed en houden we buiten de poort alles in de gaten. Ook hebben we camera’s hangen.”

Burgemeester

Volgens de Bredase burgemeester Paul Depla is er geen aanleiding om ‘permanent objecten te beveiligen of te beschermen’. “Bij gebeurtenissen als vandaag in Utrecht gelden altijd bepaalde protocollen. Dat betekent dat we direct contact zoeken met kwetsbare instellingen organisaties. Ook zijn we meer in de wijken en buurten aanwezig. Dat allemaal om de rust te bewaren.”

Richtlijnen

Depla zegt dat hij de landelijke richtlijnen volgt. “En die zeggen niet dat we nu moskeeën en islamische scholen moeten sluiten. Dat is anders dan in Utrecht waar de terreudreiging nu op het hoogste niveau zit. Als besturen zelf de moskeeën willen sluiten, dan is dat aan hen. Uiteraard houden we situatie nauwgezet in de gaten.”