Monumentaal pandje ‘Rattenkeet’ in Hank deels uitgebrand

Met pretogen aan het bier: kerstdiner voor oudere Gilzenaren die anders aan huis gekluis­terd zitten

23 december GILZE - Een bijzondere avond maandag in restaurant De Huyskamer in Gilze. Eigenaars Wim Graafmans en Tim Kusters stelden hun zaak open voor oudere Gilzenaren, die anders vooral aan huis gekluisterd zitten. Via zorgcentrum St. Franciscus en de wijkverpleegkundigen van Thebe werden de ouderen uitgenodigd, en veertig maakten er dankbaar gebruik van.