Monnikenwerk, zegt artist-in-residence Ludwig Volbeda in Sint Catharinadal: ‘Deze sfeer past bij mij’

Het klooster is bekend terrein voor Volbeda. Hij is geboren en getogen in Oosterhout, maar woon nu alweer jaren in de Randstad. ,,Eerst in Den Haag en de laatste jaren in Amsterdam. Daar heb ik een woning in de Staatsliedenbuurt. Leuk hoor, maar wel erg druk. Dit is een verademing voor mij’’, zegt hij.