Monique Klerkx 30 jaar verloskundige in Oosterhout: 'Je ziet ze groeien naar het ouderschap'

OOSTERHOUT - Ze heeft geen idee hoeveel bevallingen ze inmiddels heeft begeleid, maar dat kunnen er zo drieduizend zijn. Monique Klerkx (53) is immers al dertig jaar verloskundige in Oosterhout.

Sommige bevallingen zullen haar nog lang bijblijven, zoals de schipper die haar belde in de tijd dat de mobiele telefoon nog een zeldzaamheid was. 'Zijn vrouw was eigenlijk twee weken later pas uitgerekend, maar had buikpijn. Twee uur later belde hij weer om te vragen of ik kon komen, want hij zag het hoofdje al. Het schip lag bij Hendrix Voeders, maar ik had geen idee waar dat was. Toen ik de locatie had gevonden, zag ik geen schip. Dat bleek iets lager dan de kade te liggen. De bevalling op het schip verliep verder prima, maar het was een lastige locatie.'

Band met cliënten

Het was geen meisjesdroom, maar toen een decaan in een gesprek 'verloskundige' voorstelde, leek haar dat wel wat. Ze volgde de opleiding en werkte daarna anderhalf jaar als verloskundige in een ziekenhuis in Oss, waar ze dagelijks zo'n vier bevallingen begeleidde. 'De ouders en kinderen zag ik alleen maar op dat moment en ik realiseerde me dat ik een belangrijk deel van het proces miste. Vooral in de prenatale periode bouw je een band op met je cliënten. Je ziet ze groeien naar het ouderschap.'

Quote Moeder en kind doen bijna alles zelf. Moeder Natuur doet het vaak goed, maar soms niet. Dat raakt me telkens weer. Monique Klerkx

Daarom sloot ze zich in 1988 aan bij de maatschap Verloskundigen Oosterhout. Sinds eind maart is de praktijk te vinden in de Sint Anthoniusstraat. 'Hier willen we een verloskundigenpraktijk en ouder-kindcentrum uitdragen. Wellicht komt er in de toekomst een consultatiebureau bij. Vanaf juni kunnen aanstaande ouders hier ook terecht voor niet-medische echo's.'

Software

Inmiddels is Monique ook als directeur betrokken bij Annature, een organisatie die zich onder meer bezighoudt met integrale geboortezorg. 'In Nederland was de babysterfte in vergelijking met omringende landen hoger. Uit onderzoek bleek dat op het moment van de zorgoverdracht de grootste fouten worden gemaakt. Daarom werken we in deze regio sinds vorig jaar met dezelfde software als het Amphia-ziekenhuis, zodat er één integraal dossier is en alle betrokken zorgverleners de wensen en ervaringen van de zwangere kunnen inzien.'