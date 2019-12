Molenschotters spelen 24 uur biljart tegen kanker: ‘De bakker regelde het ontbijt’

De sfeer bij café ‘t Engeltje in de vroege ochtend doet na bijna 24 uur biljart nog het meest denken aan een vliegveldterminal. Sommige mensen drinken hun eerste koffie, anderen zitten nog steeds aan het bier en aan jetlag-oogjes is in de zaal is ook geen gebrek. Biljartspeler bij BVTD Frank Multem loopt eveneens op zijn laatste benen, al heeft dit geen invloed op zijn enthousiasme. ,,Ik krijg ook steeds meer gevoel bij het spel en ga steeds beter spelen!” Multem rekent uit dat hij samen met de andere drie spelers in totaal zo’n 96 potten zal spelen. Hiermee haalt het kwartet zo’n 5 a 10 euro per keer op voor stichting Op Den Alpe Rijen.

,,Door te kiezen voor dit goede doel dichtbij huis hopen we dat het wat tastbaarder is voor de mensen”, verklaart hij. Dat dit gelukt is blijkt wel uit het aantal bezoekers dat op het hoogtepunt meer dan 150 mensen kenden. Naast lokale sponsors die een duit in het zakje doen steunt het dorp de vier biljarters ook op andere manieren. Zo zorgt een plaatselijke masseur voor soepele spieren en speelt de Molenschotse hoempapaband Soamengevat live muziek. ,,En de lokale bakker regelde het ontbijt, daar fleur je wel weer van op.”