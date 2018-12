Molenschotse varkenstruck gekanteld in België, veel varkens omgekomen

BRASSCHAAT - Een vrachtwagen van transportbedrijf Boemaars uit Molenschot met meer dan tweehonderd varkens is vrijdag gekanteld in het Belgische Brasschaat. Ongeveer de helft van de dieren sneuvelde door het ongeluk. De chauffeur is lichtgewond afgevoerd naar een ziekenhuis.