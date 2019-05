‘Molenaar is niet iets wat je even met een cursusje wordt’

Molenaar Henk Demoet legt aan belangstellenden alles uit wat ze over de molen willen weten, tussen de verkoop van de producten van de molen door. De winkel is uiteraard gewoon open en om de haverklap dienen zich klanten aan voor de pannenkoekmix, spelt, kruidkoekmix, cakemix en wat al niet meer.

Voor alle generaties

Rond de middag zijn er al enkele tientallen bezoekers geweest. ,,Vooral mensen met jonge kinderen’’, zegt Demoet. ,,Een echte molen blijft toch trekken, ook voor de nieuwe generaties.’’ Demoet, 70 jaar, is precies de helft van zijn leven molenaar. ,,Daarvan 32 jaar hier, in Dongen. Ik ben opgeleid in Deventer. Ik werkte bij Defensie, bij de luchtmacht. Na een paar jaar werd ik overgeplaatst naar Gilze-Rijen. Toen ben ik op deze molen beland.’’

De opleiding tot molenaar is overigens geen appeltje-eitje. ,,Veel mensen denken dat je er met een cursusje van een paar lessen wel bent’’, zegt Demoet. ,,Maar je bent pas gekwalificeerd molenaar na een opleiding van minimaal twee jaar. Daarbij loop je stages op alle soorten molens die Nederland rijk is.''

Veiligheid

De reden dat die opleiding zo zwaar is, zit hem vooral in alle veiligheidsaspecten. ,,Heb je enig idee hoeveel kracht er in zo’n ding zit als de wieken draaien? Dat is gigantisch. Om dat allemaal in goede banen te leiden, heb je een hoop kennis en ervaring nodig. Pas als dat allemaal is bereikt, mag je zelfstandig een windmolen bedienen.’’