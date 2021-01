Mogelijk toch een zorgcluster bij nieuwbouwproject in Molenschot

Raamsdonk wandelt voor De Grote Haaykaant Quizzz­tocht

7 januari RAAMSDONK - Wandelen is waardeloos. Ook in Raamsdonk zullen er mensen zijn die dat idee aanhangen. Maar de kans is groot dat ze tussen 23 januari en 13 februari toch voor de kuierlatten kiezen, want het dorp is buitengewoon carnavalsgezind.