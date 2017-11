Mogelijk taakstraf voor 'bizar ongeluk' met verkeersbrigadier in Dongen

DONGEN - De verkeersbrigadier die op 29 februari vorig jaar in Dongen van haar sokken werd gereden liet dinsdag in de rechtbank in Breda bij toehoorders tranen vloeien en de adem stokken tijdens haar indrukwekkende slachtofferverklaring.

,,Hoezo zag hij me niet? Hoezo zag hij al die overstekende kinderen en ouders niet? Verblind zijn door de zon vind ik geen acceptabele reden, dan haal je je voet van het gas.''

De vrouw werd die ochtend, terwijl ze als verkeersbrigadier aan het werk was op de Monseigneur Nolenslaan bij basisschool Achterberg, vol aangereden.

Bizar ongeluk

De bestuurder, een 30-jarige Dongenaar, werd verblind door de laagstaande zon en reed, weliswaar met maar 30 per uur, zonder te remmen door. De vrouw belandde meters verderop in de straat. ,,Het was een bizar ongeluk'', zei de vrouw gisteren tegen de rechter. ,,We stonden daar duidelijk zichtbaar, met een hesje en een stopbord. Je ziet me van tientallen, zo niet honderden meters af al staan.'' Daarmee sloeg de vrouw de spijker op z'n kop.

Achterliggers zagen de verkeersbrigadier en de kinderen wel, terwijl ze zelfs harder reden dan de Dongenaar, die vanwege het beperkte zicht alleen zijn snelheid iets had aangepast. Maar was het genoeg? ,,Misschien had ik moeten stoppen'', zei de man zelf. Talloze kinderen en ouders zagen de verkeersbrigadier 'als een lappenpop' door de lucht vliegen. Onder die mensen het 10-jarige zoontje van de vrouw. Die rende naar zijn moeder. ,,Ik zag hem in totale paniek en ik kon helemaal niets voor hem doen.''

De vrouw brak haar onderbeen op verschillende plaatsen, haar bekken, haar twaalfde rugwervel, een rib, haar stuitje. ,,Ik had dood kunnen zijn. Door de klap op de auto, door de klap op de grond. Mijn hoofd is gelukkig terechtgekomen in de struiken naast de weg.''

De automobilist, een licht verstandelijk gehandicapte man, weet niet hoe het kon dat hij niks zag. ,,Ik was al langzamer gaan rijden. Had ik moeten stilstaan? Ik moet ook verder en stilstaan op een doorgaande weg is ook gevaarlijk.''

Werkstraf

De man kon maar moeilijk onder woorden brengen hoeveel spijt hij heeft. Toch is overduidelijk dat hij meeleeft. De officier van justitie eiste vanwege schuld aan het ongeluk een taakstraf van 140 uur en een rijverbod van een jaar.