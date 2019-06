Mogelijk oplossing voor stapels kunstgras bij Tuf Recycling in Dongen, bedrijf werd bedreigd voor verwoestende brand

Meezwemmen met Maarten van der Weijden in zwembad De Randoet in Made

17:58 MADE - Op zondag 23 juni zwemmen zo’n veertig mensen baantjes in zwembad De Randoet in Made om geld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Tussen 9.30 en 10.30 uur beginnen de deelnemers aan hun 200, 500 of 1000 meter.