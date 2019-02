‘Mogelijk meer arbeidsmigranten in Dongen dan verwacht’

Dat staat te lezen in een raadsinformatiebrief van het Dongense college van burgemeester en wethouders. Het onderzoeksbureau Companen bracht de huisvestingsbehoefte al eens in beeld en kwam uit op maximaal 357 mensen tot 2025. Dat aantal kan echter stijgen als de druk op andere gemeenten in de regio te groot wordt. Dongen heeft zich dan volgens afspraak solidair op te stellen en moet dan arbeidsmigranten extra opnemen.

Beers

Verantwoordelijk wethouder Bea van Beers (wonen) bevestigt dit. ,,We zitten nu eenmaal in een groeieconomie en de cijfers dateren van 2016. Ja, het is te verwachten dat we meer arbeidsmigranten zullen moeten opvangen. Tilburg en Waalwijk zijn in de regio de sterkste trekkers met 61 en 15 procent van de migranten. Voor Dongen is het percentage 4 procent. Eigenlijk weten we dat er nu al veel meer migranten in de regio zijn dan een paar jaar geleden werd verwacht.’’

Een klein deel van de eerder door Companen voorspelde groep is inmiddels al in de gemeente neergestreken en gehuisvest, maar de meeste migranten die naar verwachting dit jaar neerstrijken in Dongen zijn op voorhand niet verzekerd van een dak boven hun hoofd. De Rijense woningcorporatie Leystromen heeft het Broederhuis Glorieux aan de Triangellaan in Dongen in principe verhuurd aan Bouwvast Beheer dat Uitzendbureau E&A toestemming geeft een kleine honderd voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in het complex onder te brengen. Bouwvast wacht nog op de definitieve toestemming van het gemeentebestuur. Veel omwonenden van Glorieux verzetten zich tegen de komst van de Oost-Europeanen. Zij vrezen een toename van de overlast in de buurt.

Agrarische bedrijven

De gemeente Dongen heeft het beleid al zodanig aangepast het het voor agrarische bedrijven mogelijk is een vergunning aan te vragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen terrein. Een bedrijf verplicht zich hiermee de omwonenden vooraf goed in te lichten. Zo houdt het bedrijf Jong Fruit uit Dongen-Vaart morgenavond een informatieavond voor omwonenden van de eigen bedrijfslocaties. Jong Fruit wil arbeidsmigranten huisvesten in tijdelijke woonunits op het terrein. De infoavond is in eetcafé ’t Karrewiel en begint om 19.30 uur.