Mogelijk laatste nieuwjaarsreceptie in Oosterhouts stadhuis

,,Is dit nog wel een manier van ontmoeten die bij deze tijd past?”, sprak Buijs richting de enkele honderden aanwezigen in de publiekshal van het gemeentehuis. ,,Kan het jaar pas beginnen als iedereen de burgemeester een handje heeft gegeven? Ik heb in principe niets tegen bijeenkomsten als deze. Ik ben blij met uw bezoek, maar het zijn steevast min of meer dezelfde mensen die erop af komen. ‘De vijfhonderd van het Slotjesveld‘, zal ik maar zeggen. Niet zelden mensen die elkaar in deze dagen ook op andere plekken tegenkomen. De verbinding met de rest van Oosterhout komt vandaag, in deze publiekshal, niet écht tot stand.”