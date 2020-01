Mogelijk huurverlaging bij Thuisvester

De verwachting is dat bij zo'n 150 woningen de huur verlaagd wordt. Ook is bevriezing van de huur mogelijk. De maatregel is sinds 1 januari van kracht.

Hoge huur

Afgelopen periode zijn de brieven van Thuisvester op de mat gevallen bij diverse huurders. Aanleiding is het sociaal huurakkoord dat Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties, en de Woonbond hebben afgesloten. Daarin is afgesproken dat huurders gecompenseerd worden voor de forse huurverhogingen de laatste jaren. Er komt ‘maatwerk‘ voor huishoudens die relatief duur huren. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur. Volgens de Woonbond zijn in Nederland 300.000 huishoudens te duur uit.

Betaalbaarheid

Thuisvester zegt achter de afspraken in het sociaal huurakkoord te staan. ,,Omdat wij de betaalbaarheid van de huren erg belangrijk vinden”, verklaart een woordvoerder. ,,Het kan zijn dat er een huurovereenkomst is, maar dat in de loop der jaren het inkomen van iemand minder is geworden.” De Oosterhoutse corporatie heeft huurders benaderd die maandelijks meer dan 737 euro aan huur betalen. Thuisvester heeft zo'n 15.500 sociale huurwoningen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert.

‘Complex’

Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden kan het gaat om een huurverlaging van zo'n 10 tot 20 euro per maand. Daarbij wordt ook gekeken naar de inkomsten. ,,Het is best complex”, erkent de woordvoerder. ,,Daarom kunnen huurders hun inkomen aan ons doorgeven en bekijken wij of ze in aanmerking komen voor bevriezing of verlaging. We kunnen dat niet verplichten. Vanwege de privacywetgeving mogen we niet zomaar het inkomen opvragen, wel bieden we de mogelijkheid om het door te geven.”