Mogelijk honderdvijftig extra banen naar azc Gilze, miljoenenverbouwing duurt tot eind 2024

De golfers van Princen­bosch baden voortaan in het licht

30 mei MOLENSCHOT - Molenschot heeft er na de Sint-Annakapel een attractie bij. Eentje die uniek is voor Zuid-Nederland bovendien. Golfclub Princenbosch beschikt op de accommodatie aan de Bavelseweg sinds een tijdje namelijk over een verlichte 9 holes par 3-baan. Die werd zaterdag officieel in gebruik genomen.