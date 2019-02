Mogelijk asbest vrijgekomen bij grote brand in schuur in ‘s Gravenmoer

Man (28) aangehou­den na vondst van 42 kilo cocaïne in Oosterhout

6:43 OOSTERHOUT - Een 28-jarige man uit Oosterhout is woensdagavond tegen de lamp gelopen toen de politie in zijn woning twee kilo cocaïne ontdekte. Een dag later vond de politie nog eens veertig kilo coke in zijn garagebox. De man is opgepakt. Dat meldt de politie.