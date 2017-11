Moet Oosterhout fijnstofvangers aanschaffen?

Een lied en 3.470 handtekeningen om Georgisch gezin in Waalwijk te houden

20:03 WAALWIJK - 'Raadsleden van Waalwijk, vraag hulp aan jullie partijgenoten in Den Haag en zorg dat Kwantsa en Victoria in Nederland mogen blijven.' Dat was kort gezegd de boodschap donderdagavond van dominee Bert van der Linden en een heleboel kinderen en hun ouders van basisschool De Rank in Sprang-Capelle.