Moet je kunnen bieden op jachthaven Hermenzeil of komt er een bodemprijs?

Luierwer­per dumpt ze weer netjes

8 januari OOSTERHOUT/MADE Ze liggen er weer, in de bocht van Made naar Oosterhout. Netjes dichtgeplakt tot een pakketje, sommige onder een lantaarnpaal gelegd. Uit een auto gegooid of daar gedeponeerd? De vluchtheuvel oefent kennelijk een grote aantrekkingskracht uit op een mysterieuze luierwerper. Of is het meervoud? In ieder geval is hij of zij, net als een paar jaar geleden, weer helemaal in bedrijf.