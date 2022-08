‘Moet ik Kees en Miep dan op de bank laten liggen als ze niets liever doen dan keihard rennen?’

Drie keer per week rijdt Marc Ackermans (59) 's ochtends heel vroeg van Oosterhout naar de Drunense Duinen. Daar ligt een stuk grond dat uitermate geschikt is om zijn twee whippets, Kees en Miep, lekker hard te laten rennen. ,,De ondergrond is daar ideaal. Een dunne laag zand, zoals in de branding bij zee. Doordat ze zo snel rennen, is de verharde weg geen optie; daar zijn de voetzolen niet tegen bestand.”